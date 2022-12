Maremoto Stromboli, mini tsunami dopo eruzione: onde di 1 metro e mezzo per distacco Sciara del Fuoco Un maremoto si è verificato oggi al largo dell’isola di Stromboli provocando un’onda di tsunami alta circa un metro e mezzo. Sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco.

A cura di Ida Artiaco

Un maremoto si è verificato poco fa al largo dell'isola di Stromboli provocando un'onda di tsunami alta circa un metro e mezzo. Il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco.

Sull'isola sono risuonati gli allarmi per la popolazione ma, secondo i primi accertamenti della Protezione Civile, non si registrano danni.

L'attività odierna è iniziata alle 15:10 con una piccola colata di lava che è traboccata dall'area craterica nord del vulcano e che ne ha causato il crollo di una piccola porzione. In contemporanea, lungo la Sciara del Fuoco si sono formati una serie di flussi piroclastici che sono tutt'ora in corso e che hanno impattato a gran velocità contro la superficie del mare. L'area craterica ha inoltre generato anche un'attività esplosiva intensa, provocando una nube di fumo nero visibile anche dalle isole vicine.

"La colata piroclastica (o flusso piroclastico) – spiegano i ricercatori – è un flusso di materiale magmatico e gas ad alte temperature che scende dai fianchi del ad alta velocità. Nello specifico, può essere definita come una corrente bifasica, costituita da particelle solide disperse in una fase gassosa (in prevalenza vapore d‘acqua e, in misura minore, biossido e monossido di carbonio)".

In aggiornamento.