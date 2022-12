Mangiano al ristorante e scappano senza pagare il conto, il titolare pubblica il video: “Aiutatemi” Il titolare del “Braciere del Diavolo” di Tolentino, in provincia di Macerata: “Erano due uomini. Non è tanto per i 73 euro del conto non pagato che probabilmente non riavremo più, ma per il gesto, ai danni di chi lavora dalla mattina alla sera”.

Prima si sono accomodati al tavolo del ristorante. Poi hanno ordinato antipasti, bistecche, contorni, acqua e vino. Quindi hanno mangiato con appetito e – in attesa del dolce – sono usciti a fumare una sigaretta dandosela a gambe con la pancia piena.

È accaduto alcune sere fa al ristorante "Braciere del Diavolo" di Tolentino, in provincia di Macerata, ed è stato il titolare stesso – Gianni Carradori – a far scattare una vera e propria "caccia" ai furbi pubblicando su internet una loro foto. Intervistato da Cronache Maceratesi il ristoratore ha spiegato: "Erano due uomini. Non è tanto per i 73 euro del conto non pagato che probabilmente non riavremo più, ma per il gesto, ai danni di chi lavora dalla mattina alla sera".

Carradori ha raccontato che i due "si sono presentati a cena senza prenotazione, quindi non abbiamo un numero di telefono per poterli rintracciare". Rintracciarli tuttavia non dovrebbe essere impossibile dal momento che le telecamere di sorveglianza del locale hanno comunque ripreso i due. Il ristoratore ha dunque deciso di diffondere il video sui social (pubblicandolo integralmente e senza oscurare i volti di due) chiedendo agli utenti di far girare le immagini. "L’ho fatto per evitare che lo facciano ancora, non si può andare in giro e comportarsi in questa maniera. A cena erano tranquilli, nessun nervosismo, nulla lasciava pensare che sarebbero usciti senza saldare il conto. E questa disinvoltura mi fa pensare che potrebbero farlo di nuovo".

A quanto pare i due furbi sarebbero saliti a bordo di un Doblò bianco la cui targa tuttavia è ignota: "Anche la sera prima di questo fatto – dice Carradori- sempre grazie alle nostre telecamere, abbiamo ricevuto indietro un oggetto che un gruppo di clienti aveva portato via. Sono tempi molto difficili. Lavoriamo sopra le forze perché i camerieri non si trovano, la sera siamo sfiniti".