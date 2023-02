Mangia qualcosa a cui era allergico, Matteo muore per shock anafilattico alla festa di carnevale La tragedia durante i festeggiamenti del Carnevale nella Borgata di Cima Sappada, in Friuli-Venezia Giulia. Il 34enne udinese si è improvvisamente sentito male mentre era in strada ed è morto poco dopo nonostante i tempestivi soccorsi.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un giorno di allegria e spensieratezza da trascorrere fuori città ma in un attimo si è trasformato in tragedia per Matteo Baldissera, 34enne di Udine morto improvvisamente dopo un malore in strada ieri a Cima Sappada a causa di uno shock anafilattico. La tragedia nel pomeriggio di domenica 5 febbraio tra le strade del borgo friulano dove erano in corso i festeggiamenti per il Carnevale.

Il 34enne udinese si è improvvisamente sentito male mentre era in strada. Inutili per lui però i tempestivi soccorsi così come il trasporto in ospedale con codice di massima urgenza. Soccorso prima da un'ambulanza che era sul posto e poi da un altro equipaggio dei servizi di emergenza, infatti, Matteo Baldissera è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

All'arrivo dei sanitari, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi tanto che la centrale aveva allertato anche l'elisoccorso, atterrato poco dopo a Cima Sappada. Stabilizzato dai medici, il 34enne è stato poi caricato sull'elicottero per0 il tempestivo trasporto a Udine ma ogni sforzo per salvarlo purtroppo si è rivelato vano.

Fatale per lui un arresto cardiocircolatorio scatenato da uno shock anafilattico. Con molta probabilità Matteo Baldissera durante la festa deve aver comprato del cibo che conteneva un alimento a cui era allergico e che lui ha ingerito inavvertitamente. L'uomo infatti aveva diverse allergie e ad esempio non poteva consumare cibo contenente farina di mais o formaggio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 34enne si è sentito male in strada e poco dopo si è accasciato a terra dove ha ricevuto le prime cure dall"equipaggio di un'ambulanza che era nelle vicinanze in quanto in servizio per una manifestazione sportiva. Nonostante il tempestio intervento, però, Matteo non si è mai più ripreso ed è morto in ospedale.