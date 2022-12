Mamma porta il suo bimbo in pronto soccorso, attende ore al freddo nel garage dell’ospedale

Ha atteso di entrare col suo bambino al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Regina degli Angeli, al freddo, per ore, nel garage dove parcheggiano le ambulanze, perché nella sala d'aspetto del nosocomio di Adria (Rovigo) non c'era posto. A mitigare i rigori dell’inverno una piccolo generatore di calore.

"Non è nel mio carattere lamentarmi – scrive la donna residente a Porto Tolle postando sui social una foto-denuncia di lei che tiene in braccio suo figlio avvolto in una coperta per proteggerlo dalle gelide temperature di questo periodo – ed esporre certi problemi sui social ma questa non potevo non pubblicarla. A voi le considerazioni. Questa è l’accettazione del Pronto Soccorso di Adria".