Mamma lascia il figlio di pochi mesi in ospedale ad Ancona e scappa in Svizzera: rintracciata e arrestata

La 26enne aveva portato il piccolo di pochi mesi al Pronto Soccorso ma poi si era allontanata non tornando mai più a riprenderlo. Rintracciata mentre si trovava a Zurigo con un altro figlio più grande e fermata su mandato di cattura europeo.

Immagine di repertorio

Una giovane mamma di 26 anni è stata arrestata nelle scorse ore dalla polizia svizzera, su mandato di arresto europeo emesso dalle autorità italiane, dopo aver abbandonato il figlio di pochi mesi in ospedale ad Ancona ed essere scappata via rendendosi irreperibile. La donna, residente a Fermo, è stata rintracciata e fermata mentre si trovava a Zurigo con un altro figlio più grande. La ventiseienne deve rispondere ora dell'accusa di abbandono di minore.

La vicenda risale all'estate scorsa quando a luglio la giovane mamma aveva portato il piccolo di pochi mesi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo. Il piccolo era stato trovato in una situazione clinica complessa a causa di una grave forma di malnutrizione. Per questo, dopo le analisi del caso, i medici ne avevano disposto il trasferimento immediato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona per le cure.

A questo punto la donna però aveva deciso di abbandonare il piccolo rendendosi irreperibile e non tornando mai più a riprenderlo. Del caso era stato quindi interessato il tribunale che, dopo aver valutato la situazione, aveva disposto la sospensione della protesta genitoriale per la donna con contestuale divieto di espatrio, affidando il minore ai Servizi Sociali del comune di residenza.

La 26enne nel frattempo però aveva già lasciato l'Italia con l'altro bambino di un anno arrivando prima in Germania e poi in Svizzera. Qui infine, grazie alla collaborazione tra i carabinieri marchigiani e le forze dell'ordine elvetiche, è stata rintracciata a Zurigo e ora in stato di fermo su mandato di cattura europeo emesso dalla Procura di Fermo.

L’operazione è stata possibile grazie alle indagini dei militari dell'arma che sono riusciti a individuare sui spostamenti nella città elvetica dove aveva trovato riparo, verosimilmente da alcuni conoscenti. Ora la 26enne è in attesa di estradizione verso l'Italia.