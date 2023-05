Maltempo: violento nubifragio nel Cosentino, allagamenti e disagi sulle strade Qualche disagio si è registrato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. In particolare nel tratto tra Cosenza e Rogliano, dove la carreggiata è stata invasa dall’acqua e dal fango. Poco dopo la situazione è tornata fortunatamente alla normalità.

A cura di Davide Falcioni

Fango e acqua hanno invaso nel pomeriggio di oggi la carreggiata dell'autostrada A2, in Calabria. I disagi sono stati registrati in particolare tra Cosenza e Rogliano, dove si è abbattuto un forte nubifragio. Il maltempo annunciato ieri (la Protezione civile aveva diramato un’allerta gialla su quasi tutta la regione) è tornato a colpire la regione.

Non si è trattato di una perturbazione, bensì degli affetti dell’instabilità atmosferica provocata da infiltrazioni di aria fredda alle alte quote. Tale condizione ha determinato rovesci, temporali sparsi e grandinate nelle ore più calde della giornata, anche di forte intensità. Come quella che qualche giorno fa si è abbattuta sulla Sila Cosentina, in particolare a Camigliatello, con il corso principale trasformato in un torrente.

Fin dal primo pomeriggio la parte settentrionale della regione è stata colpita dai forti temporali che hanno causato anche alcuni allagamenti. Come detto qualche disagio si è registrato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. In particolare nel tratto tra Cosenza e Rogliano, dove la carreggiata è stata invasa dall’acqua e dal fango. Poco dopo la situazione è tornata fortunatamente alla normalità.

Nella frazione di Donnici ci sono stati una serie di smottamenti del terreno. Il fango ha invaso la strada provinciale 241, in contrada Albicello, dove sono ubicati un impianto sportivo e il canile comunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto, in particolare, ad evacuare gli animali.

Qualche disagio per la viabilità, a causa della pioggia incessante, si è registrato sulla strada che collega le frazioni Piano Lago e Figline Vigliaturo. I vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per liberare dall'acqua decine di scantinati e rimuovere i detriti accumulatisi lungo le strade.