Maltempo, violenti nubifragi e grandinate in Veneto: chicchi grossi come noci. Regione valuta danni Violenti nubifragi e grandinate hanno colpito questa mattina il Veneto. Danni ad agricoltura e infrastrutture si sono registrati nel Padovano, nel Vicentino e nel Veronese. La Regione sta valutando le conseguenze.

A cura di Chiara Ammendola

La grandine che ha colpito il Padovano

Il maltempo continua a imperversare sul nord Italia dove anche oggi si sono abbattuti temporali e nubifragi soprattutto sulle regioni orientali. Particolarmente colpito il Veneto dove violenti grandinate hanno colpito le province di Vicenza, Padova e Verona. Ingenti i danni, soprattutto all'agricoltura, mentre il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha fatto sapere che si stanno valutando i danni.

La fortissima grandinata che ha colpito il Veneto si è abbattuta questa mattina tra le 8.30 e le 9 nella Bassa Padovana. Tra le aree più colpite la Val Liona. A denunciare i danni all'agricoltura è Coldiretti secondo cui sono caduti nella quasi totalità della regione chicchi grossi come noci che hanno messo ko le piante di kiwi, in particolare nell'area di Borgo Veneto, in questi giorni in piena fioritura.

Le conseguenze della grandine a Zevio (Verona)

Sempre nel Montagnanese, è stato colpito dalla grandine il 50% del grano, già danneggiato dal periodo di prolungata siccità. Criticità anche per le viti, le cui gemme sono state "bastonate", e per le colture orticole in pieno campo, soprattutto i piselli. “Non è ancora possibile fornire una stima dei danni – sottolinea Cia Veneto – certo è che questa batosta non ci voleva. Proprio adesso, peraltro, che la stagione sta per entrare nel clou".

Secondo i dati raccolti da Arpav, oltre alla grandine, in poco più di mezzora sono caduti più di 50 millimetri di precipitazione. Basti pensare che in tutto il Veneto, nel mese di febbraio, sono caduti, in media, circa 20 millimetri di pioggia, mentre a marzo ne sono caduti 37 millimetri. .

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha fatto sapere che "la grandine ha coinvolto colture e attività agricole già fortemente in difficoltà a causa della siccità". “Sono in contatto con i sindaci e gli enti locali – ha scritto in una nota – i chicchi di ghiaccio hanno raggiunto dimensioni notevoli, causando danni anche alle nuove semine”.

Un balcone inondato dalla grandine in Veneto

“La Regione Veneto sta valutando, con i tecnici e le associazioni di categoria – ha continuato Zaia – l'attivazione di ogni utile iniziativa per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo: è già stata attivata l'Avepa per l'invio di squadre sul territorio, per una prima valutazione dei danni”.

“I mutamenti climatici sono in atto – sottolinea il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini – dobbiamo abituarci a ondate di questo tipo. Mesi di siccità, a cui seguono violenti nubifragi e grandinate. Come sempre, gli imprenditori agricoli sono i primi a patirne le conseguenze”.

"Chiediamo in primo luogo la realizzazione di adeguate opere infrastrutturali". Nello specifico, atte a trattenere l'acqua quando manca, per poi rilasciarla all'occorrenza. "Oltre a sostegni concreti per gli stessi agricoltori – conclude – Il primario e' strategico per l'intera collettivita'".