Maltempo tra Veneto e Friuli, danni causati da trombe d’aria e grandinate: case scoperchiate e feriti Alberi divelti, crolli e feriti: sono questi i danni causati dal maltempo che nella notte ha interessato il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Si sono registrate forti raffiche di vento, grandinate e una tempesta di fulmini.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra ieri, mercoledì 12 luglio, e oggi, giovedì 13 luglio, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia si sono registrati danni causati dal forte maltempo che ha investito l'intera area intorno alle 2.30 di notte. Ieri era stata diramata l'allerta meteo in entrambe le regioni. Si sono registrati feriti, case scoperchiate e diversi alberi abbattuti. In particolare modo, a spazzare via tutto, sono state le raffiche di vento che hanno interessato il Veneto orientale nel Portogruarese che si trova al confine con il Friuli.

Maltempo in Veneto, strade chiuse e danni a case e ospedali

A causa dei danni registrati, è stato necessario chiudere diverse strade. A Portogruaro, in viale Venezia, il tetto di una casa è crollato sulle auto di una concessionaria. I cittadini hanno segnalato anche alcuni blackout elettrici e telefonici: una antenna del servizio di emergenza sanitaria, che si trova sul tetto dell'ospedale, avrebbe subito alcuni danni. Ovviamente anche diversi campi agricoli non hanno trovato scampo: per esempio le colture vitivinicole del Doc Lison-Pramaggiore o quelle di mais.

In provincia di Belluno un fulmine ha colpito un contatore di una casa a Zoldo e ha provocato un incendio. Nel Trevigiano sono stati divelti alberi: a Oderzo è anche caduta una impalcatura. La caduta di un albero ha portato alla chiusura del traffico tra Arcade e Spresiano. In città è caduto il salice simbolo che si trova al Canale dei Buranelli.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, soccorse cinque persone

Non è andata meglio in Friuli Venezia Giulia dove sono state soccorse cinque persone perché sono cadute in casa o vicino alla propria abitazione nel tentativo di chiudere le finestre a causa del maltempo. Per fortuna nessuno di loro è ricoverato in gravi condizioni. A Tramonti di Sotto si è verificata una frana con massi caduti sulla carreggiata della strada 522. Un uomo di trent'anni ha chiamato i soccorsi dopo che un masso è finito sulla sua automobile: non è rimasto ferito.

A Fiumicello Villa Vicentina due persone si erano accampate nel letto del fiume e, a causa dell'innalzamento delle acque, sono rimaste aggrappate a un pilone per due ore: sono state salvate dai vigili del fuoco. Il vento e la tempesta di fulmini hanno portato alla caduta di alberi, infissi e pali dell'elettricità costringendo una decina di persona a evacuare dalle loro abitazioni.

A San Giorgio di Nogaro la caduta di un albero su un serbatoio di Gpl ha provocato una fuga di gas che i vigili del fuoco sono riusciti a bloccare. A Torviscosa invece è stato divelto il tetto di una palazzina di cinque piani e, per questo motivo, sono state fatte evacuare una quarantina di persone.

Ovviamente sono stati segnalati problemi anche alla circolazione. Tra Udine e Treviso si sono registrati ritardi fino a 60 minuti mentre è sospesa tra Venezia e Trieste e in particolare tra San Stino e Cervignano. Interrotta anche la linea Portogruaro Oderzo Treviso.