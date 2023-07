Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 12 luglio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Una fase di improvviso maltempo con temporali intensi interesserà nelle prossime ore alcune zone del nord dell’Italia. La Protezione civile ha valutato quindi per domani, mercoledì 12 luglio, una allerta arancione e gialla su quattro regioni del nord.

A cura di Antonio Palma

Nonostante l’intensa ondata di caldo che sta interessando il nostro Paese, il maltempo torna a colpire l’Italia e per domani, mercoledì 12 luglio è allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali intensi su diversi settori del nord e in particolare dell’arco alpino e prealpino. Tutta colpa della coda di una perturbazione di origine atlantica in transito sull’Europa centrale che nelle prossime ore interesserà anche le regioni settentrionali dell’Italia portando locali precipitazioni temporalesche, a tratti anche di forte intensità e che ha spinto la Protezione civile a valutare una allerta meteo su quattro regioni.

Allerta meteo arancione per rischio temporali in Lombardia

In base alle previsioni meteo e ai fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, infatti ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 12 luglio, una allerta arancione per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia e Allerta gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. A queste si aggiunge un allerta per rischio idrogeologico in Trentino Alto Adige.

Allerta gialla in quattro regioni mercoledì 12 luglio

Nel dettaglio, l'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede già dalla sera di oggi locali rovesci o temporali, anche di forte intensità, sui settori alpini, con possibili sconfinamenti sulle pianure adiacenti, di Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattina di domani, mercoledì 12 luglio, l’instabilità e i fenomeni subiranno una temporanea attenuazione per poi accentuarsi nuovamente. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idro per mercoledì 12 luglio:

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lombardia: Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 12 luglio

Le previsioni meteo per domani mercoledì 12 luglio indicano sole ovunque e tempo asciutto su tutte le regioni del centro sud con caldo intenso e temperature in aumento mentre al nord previsti addensamenti compatti su Alpi e prealpi, con rovesci o temporali sparsi, in estensione e sensibile intensificazione serale anche al resto delle regioni alpine.