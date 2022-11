Maltempo sull’Italia, piogge e temporali per tutta la settimana: le previsioni meteo Un’ondata di maltempo è in arrivo in questa settimana a causa di una doppia perturbazione di origine atlantica, che porterà piogge e temporali in diverse regioni del Paese. Le previsioni meteo.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

L'allarme è stato lanciato dagli esperti: tra oggi, martedì 15 novembre, e venerdì 18, una doppia perturbazione di matrice atlantica si abbatterà sull'Italia e porterà un'ondata di maltempo in molte regioni della Penisola.

La prima transiterà sul Bel Paese tra martedì 15 e mercoledì 16: interesserà in un primo momento il Nordovest e le aree costiere sul medio e alto Tirreno. Poi si sposterà anche sul resto del Nord e diverse regioni del Centro. In queste due giornate le piogge arriveranno anche Sud, soprattutto nella giornata di mercoledì.

La giornata di giovedì 17 sarà la tregua prima della nuova tempesta: eccetto banchi di nebbia in Pianura Padana e qualche rovescio temporalesco in Sicilia e sulla punta della Calabria, nel resto del Paese il cielo sarà soleggiato o al massimo nuvoloso ma senza piogge.

La situazione peggiorerà a causa di un ciclone proveniente dall'Islanda in arrivo venerdì 18 novembre: a partire da quella data, le previsioni parlano di un'ondata di maltempo che potrebbe prolungarsi per più giorni, con piogge in diversi settori.

In particolare, per la giornata di venerdì le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree del Nordest, l'Emilia Romagna, Umbria, Marche e Toscana.

La pioggia sarà protagonista indiscussa nella giornata di sabato 19 novembre, quando di mattina e di pomeriggio pioverà in tutte le regioni del Paese, ad eccezione della Valle d'Aosta. Smetterà di piovere soltanto nelle ore serali al Nord (eccetto in Emilia Romagna) e in alcuni settori del Centro-Sud.

Per quanto riguarda domenica 20 novembre, si prevede un netto miglioramento al Nord con ampie schiarite in quasi tutti i settori. Tuttavia si assisterà ad alcuni locali fenomeni d'instabilità al Sud e in Emilia Romagna, mentre in serata piogge sparse sono attese anche nei settori tirrenici di Calabria e Basilicata e in quelli alpini.