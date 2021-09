Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo giovedì 16 settembre: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse oggi, giovedì 16 settembre, le scuole per allerta meteo? Il maltempo delle ultime ore sta mettendo in ginocchio l’Italia Centrale e alcuni comuni hanno già disposto la sospensione delle lezioni: ecco l’elenco città per città in aggiornamento, con i riflettori puntati sulla Liguria e sulla Toscana.

A cura di Ida Artiaco

Neanche il tempo di riaprire che le scuole di alcune regioni italiane già richiudono a causa del maltempo. Dopo che la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, sono molti gli istituti che hanno deciso di sospendere le lezioni in tutti gli istituti di ogni ordine e grado domani, giovedì 16 settembre, per tenere al sicuro studenti e insegnanti. L'elenco delle città è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre con il peggiorare delle condizioni meteorologiche. Si ricordi che l'avviso prevede delle prime ore della giornata "precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna, in particolare sui settori appenninici, e alta Toscana, in estensione dalla mattinata al resto della Toscana e all’Umbria, specie sui settori occidentali e meridionali".

Scuole chiuse 16 settembre, lezioni sospese in Liguria

In Liguria sono molti i comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani, giovedì 16 settembre. Oltre a quello di La Spezia, la stessa decisione è stata presa anche dalle amministrazioni locali di Ameglia, Arcola, Bolano, Follo, Lerici, Levanto, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano e Vezzano. Lo spezzino sarà infatti interessato da forti piogge e l'allerta gialla dalla mezzanotte di stanotte fino alle ore 6, per poi trasformarla in arancione dalle 6 fino alle 15 e tornare gialla fino alle 18 di domani. Ad annunciare la chiusura della scuola anche i comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Scuole chiuse anche in Toscana

Sono ben 13 i comuni della Lunigiana, in Toscana dove domani giovedì 16 settembre le scuole resteranno chiuse per via dell'allerta meteo. I sindaci dei Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri (tutti in provincia di Massa Carrara) hanno firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado "vista l'allerta meteo codice arancio diffusa dal sistema regionale di Protezione civile". A questi si è aggiunto anche quello di Carrara. "Preso atto dell'allerta meteo colore arancione diramato dal Centro funzionale della Regione Toscana, per la giornata di domani giovedì 16 settembre, il sindaco Francesco De Pasquale ha disposto la sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio del comune di Carrara", si legge in una nota.