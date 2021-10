Maltempo, scuole chiuse lunedì 25 ottobre per allerta meteo: l’elenco regione per regione Scuole chiuse per allerta meteo lunedì 25 ottobre in diverse città italiane a causa del maltempo e dell’allerta meteo rossa. Le regioni più interessate sono Calabria e Sicilia dove già diverse città hanno decretato la chiusura degli istituti scolastici e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre: ecco l’elenco città per città in aggiornamento.

A cura di Antonio Palma

Scuole chiuse in numerose città lunedì 25 ottobre a causa del maltempo che imperversa in numerose località del Paese e della conseguente allerta meteo diramata oggi dal dipartimento di protezione civile. I temporali e i nubifragi delle ultime ore infatti hanno già provocato allagamenti e con i nuovi rovesci temporaleschi attesi nella notte aumenta il rischio idrogeologico e idraulico per alcune aree del Paese già pesantemente colpite. un situazione che ha spinto molte amministrazioni locali a decretare la chiusura delle scuole sui loro territori ma anche di altre strutture pubbliche come parchi e impianti sportivi. Le città più interessate sono quelle di Calabria e Sicilia dove è scattata l'allerta meteo rossa ma l'elenco delle città è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre.

Scuole chiuse martedì lunedì 25 ottobre in Calabria

Domani scuole chiuse per maltempo in molte città tra le province di Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro tra cui proprio quest’ultimo comune capoluogo. A seguito della diffusione del bollettino di allerta meteo di livello rosso, diramato dalla Protezione civile regionale e nazionale per l'intera giornata di domani, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado – compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche – e degli impianti sportivi della città di Catanzaro. Son però decine le città che hanno decretato la chiusura delle scuole lunedì 25 ottobre a causa del maltempo. Di seguito l’elenco dei Comuni con le scuole chiuse domani:

CatanzaroSiderno (Reggio Calabria) Locri (Reggio Calabria) Benestare (Reggio Calabria) Bovalino ( Reggio Calabria) Brancaleone (Reggio Calabria) Caulonia (Reggio Calabria) Mammola (Reggio Calabria) Ardore (Reggio Calabria) San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) Marina di Gioiosa (Reggio Calabria) Stilo (Reggio Calabria) Roccella Jonica (Reggio Calabria) Gerace (Reggio Calabria) Soverato (Catanzaro) Girifalco (Catanzaro) Marcellinara (Catanzaro) Satriano (Catanzaro) Borgia (Catanzaro) Sellia Marina (Catanzaro) Taverna (Catanzaro) Chiaravalle (Catanzaro) Settingiano (Catanzaro) Tiriolo (Catanzaro) Cropani (Catanzaro) Cerva(Catanzaro) Zagarise (Catanzaro) Sersale(Catanzaro) Magisano (Catanzaro) Albi (Catanzaro) San Pietro a Maida (Catanzaro) Cardinale (Catanzaro) Andali (Catanzaro) Fossato Serralta (Catanzaro) Pentone (Catanzaro) Torre di Ruggiero (Catanzaro) Botricello (Catanzaro) Campana (Cosenza) Strongoli (Crotone) Cirò Marina (Crotone) Petilia Policastro (Crotone) Pallagorio (Crotone) Melissa (Crotone) Isola Capo Rizzuto (Crotone) Rocca di Neto (Crotone) Casabona (Crotone) Mesoraca (Crotone) Scandale (Crotone) Roccabernarda (Crotone)

Scuole chiuse in Sicilia per maltempo

Anche in Sicilia l’ondata di maltempo ha spinto alcuni sindaci a emettere ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul proprio territorio domani lunedì 25 ottobre. In questo senso ha già deciso il primo cittadino di Taormina, in Provincia di Messina. La decisione prende in considerazione sia le previsioni meteo che indicano il rischio forti temporali sia i problemi creati sul territorio dall’avvenuta caduta della cenere dell’Etna..