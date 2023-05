Maltempo, scuole chiuse domani 16 maggio per allerta meteo: l’elenco dei Comuni Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani, martedì 16 maggio? Ecco l’elenco in aggiornamento dei cominu che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l’allerta meteo.

A cura di Ida Artiaco

Non accenna a migliorare l'ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio mezza Italia. Anche per domani, martedì 16 maggio, la Protezione civile sta emettendo avvisi di allerta meteo per temporali accompagnati da fenomeni intensi.

Per questo, alcuni comuni stanno già pubblicando ordinanza che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza e a livello precauzionale. Il primo è stato quello di Ravenna, in Emilia Romagna. "Domani, martedì 16 maggio – si legge nel comunicato – chiusi i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado, i centri diurni e i centri socio occupazionali".

Ma l'elenco è in aggiornamento e altri potrebbero aggiungersene nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal Miur per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

In aggiornamento.