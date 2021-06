Una ondata di maltempo ha colpito in queste ore il Piemonte con una raffica di temporali e vere e proprie bombe di acqua che hanno interessato Torino e tutta l’area del capoluogo. Una tempesta di acqua si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, martedì 22 giugno, in particolare nella zona nord della città dove si è assistito anche ad allagamenti di strade, sottopassi e scantinati con grandi disagi per i cittadini. Segnalazioni di allagamenti sono giunti in particolare dai quartieri di Vanchiglia e Barriera di Milano dove si registrano molti problemi per la viabilità stradale. Allagamenti segnalati in corso Novara.

Crollo termico e strade allagate a Torino

Nel centro di Torino secondo una prima stima sono caduti 25 millimetri di pioggia in circa mezz'ora, a Brandizzo 35 millimetri mentre il record a Regio Parco, con 63 millimetri caduti durante tutta la precipitazione durata circa un’ora. Come conseguenza si è assistito a un brusco calo termico con la temperatura in città scesa di oltre 10 gradi in pochi minuti. In alcune zone della città a causa della forte pioggia la rete di scolo non ha retto all’ingente quantità di acqua provocando allagamenti e vere e proprie fontane in strada come è accaduto anche al Palazzo di Giustizia di corso Vittorio Emanuele.

Allerta meteo in Piemonte per temporali

Il temporale poi si è esteso in altri quartieri della città all’hinterland e al resto della Regione. Nubifragi e temporali infatti sono segnalati anche nel Canavese e in Val di Susa anche qui con danni e disagi per la popolazione. Secondo la protezione civile anche nel prossime ore è allerta gialla maltempo per rischio temporali su gran parte del Piemonte. Ad essere interessate dall’allrta maltempo sono i settori di Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po”.