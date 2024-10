Maltempo in Toscana, nubifragio si abbatte sul Grossetano. Il governatore Giani: “Massima prudenza” Un’intensa fase di maltempo nelle scorse ore ha interessato la Toscana, dove si sono verificati allagamenti e frane. Un violento nubifragio si è abbattuto nella zona sud della provincia di Grosseto; interventi dei Vigili del fuoco anche nel Pisano. Domani, venerdì 25 ottobre, persiste l’allerta arancione. Il governatore Giani: “Manteniamo la massima prudenza”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Facebook

Un violento nubifragio si è abbattuto nella zona sud della provincia di Grosseto. In particolare, sono state interessati i comuni di Orbetello, dove sono caduti circa 44 millimetri di pioggia in 3 ore, e a Marsiliana (21 millimetri).

A causa delle forti precipitazioni è stata chiusa la strada provinciale 161, interrotta tra Terrarossa e Santa Liberata, andando verso Porto Ercole. La strada si è allagata e un'auto che stava transitando nella zona è rimasta bloccata.

Sono stati registrati problemi anche ad Albinia, dove è stato chiuso il sottopasso dell'Aurelia, così come si sono verificati allagamenti nel piazzale del campo sportivo ma anche in alcune vie della frazione che sono diventate impraticabili.

A Capalbio è stata interrotta la circolazione nelle strade comunali del 33, delle Basse, di Barucola, della Sicilia ed è stato chiuso il sottopassaggio Aurelia-Chiarone. Il Comune, a seguito della proroga dell'allerta meteo con codice arancione, ha aperto il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare gli interventi di emergenza che richiedono il concorso di soggetti pubblici o privati.

"Ci siamo attivati immediatamente – ha commentato il sindaco Gianfranco Chelini – per gestire l'emergenza. Invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione, muovendosi sempre con precauzione ed evitare spostamenti non necessari".

Interventi per maltempo anche nel Pisano

Sono stati circa una quindicina gli interventi effettuati a partire dalle 18 dal comando dei Vigili del fuoco di Pisa in seguito al maltempo con "allerta codice arancio" che ha interessato diverse zone della Toscana.

Per quanto riguarda la provincia di Pisa gli interventi hanno interessato principalmente, oltre al capoluogo, i comuni di San Giuliano Terme, Pontedera, Volterra e Pomarance, dove c'è stato l'intervento più rilevante, con il tratto di strada comunale Cerreto-Canova chiuso in entrambe le direzioni, causa cedimento della sede stradale dovuta all'esondazione dei torrenti Doccini e Botro Bonicolo affluenti del fiume Cecina.

Il personale dei Vigli ha portato assistenza ad alcune persone rimaste bloccate all'interno delle loro autovetture nel tratto interessato. Gli altri interventi, quasi tutti di modesta entità riguardano rami pericolanti, alberi su strada, dissesti statici da elementi costruttivi, frane e danni d'acqua in genere.

Il governatore della Toscana: "Manteniamo la massima prudenza"

Prevista anche per domani, venerdì 25 ottobre, l'allerta arancione sulla Regione. Linee temporalesche ancora attive nelle prossime ore sulle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena, parte di Firenze e Arezzo, in estensione a Pistoia e Prato. Il colmo di piena momentaneo del fiume Elsa a Castelfiorentino è sceso sotto il primo livello di guardia; il fiume Cecina ha invece raggiunto il secondo livello di guardia a Montecatini Val di Cecina con colmo di piena in transito a 3,5 metri. Lo comunica il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social.

"Il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana è pienamente operativo, manteniamo la massima prudenza", fa sapere Giani.