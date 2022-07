Maltempo in Piemonte, temporali e grandine nel Cuneese. Danni a Saluzzo: alberi divelti e auto distrutte Ondata di maltempo si è abbattuta lunedì pomeriggio nel Cuneese, in Piemonte, provocando danni a case ed auto. Particolarmente colpita dalla grandine Saluzzo. Sono 125 gli interventi dei vigili del fuoco.

A cura di Chiara Ammendola

La grandine e gli alberi caduti a Saluzzo

Pioggia, grandine e temporali si sono abbattuti ieri su gran parte del nord Italia, dopo giorni di afa e grande caldo. Particolarmente colpito il Piemonte dove le forti piogge sono state accompagnate da grandine e raffiche di vento che hanno provocato danni in molti comuni: tetti divelti, alberi caduti e danni ad auto e abitazioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto nella provincia di Cuneo, particolarmente colpito il comune di Saluzzo.

Un’auto danneggiata dal maltempo a Saluzzo (foto Facebook)

Tetti scoperchiati, alberi abbattuti e alcuni allagamenti. A Saluzzo sono caduti chicchi di grandine del diametro di quasi 10 centimetri che hanno danneggiato auto e abitazioni. I violenti temporali hanno colpito diversi comuni: da Bene Vagienna a Fossano, passando per Mondovì dove i residenti hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco a più riprese. Almeno 125 le chiamate giunte solo nella serata di ieri.

La grandine caduta a Saluzzo (Facebook)

Forti piogge si sono registrate anche tra Biella e Vercelli, con pali pericolanti, alberi abbattuti e tetti danneggiati. A Casale Monferrato, un albero è caduto in piazza, senza che ci fossero persone o auto parcheggiate. Disagi per i temporali in Val Cerrina e nel Basso Monferrato.

Il maltempo ha investito anche il Trentino-Alto Adige dove si è verificata una frana sulla strada statale della Val Venosta, in prossimità di Curon. Particolarmente colpiti i distretti di Bolzano e Merano: più di centro gli interventi dei vigili del fuoco, la maggioranza dei quali è stata fatta per allagamenti in cantine e garage, rimozione ostacoli alla circolazione, taglio rami e piante pericolanti, smottamenti, frane e colate detritiche. Sempre ieri sera, si era verificata una frana sulla strada statale della Val Venosta, nei pressi di Curon, fortunatamente senza coinvolgere persone.

Queste stesse regioni insieme a Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia continueranno a essere nella morsa del maltempo con temporali e grandine che si abbatteranno nelle prossime ore, e secondo gli esperti meteo alcuni fenomeni potranno risultare molto intensi.