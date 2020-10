Si chiama Carmelo Alfano la vittima che è stata identificata questa mattina del maltempo che ha colpito la Liguria lo scorso weekend. Il corpo dell'uomo, 62 anni e operaio presso la Docks Lanterna di Ventimiglia, è stato ritrovato tra la costa della nostra provincia e la Val Roya. Sabato mattina, quando un forte temporale si è abbattuto sulla zona, stava probabilmente transitando sulla strada statale 20 all'altezza di Trucco per andare a lavoro, quando è finito nel fiume, travolto dalle acque che hanno restituito dopo ore il suo cadavere. Nella giornata di ieri i familiari hanno dato l’allarme e gli inquirenti si sono attivati per le sue ricerche.

Dalle prime informazioni raccolte tra i colleghi, sembra che l’uomo fosse sulla statale della Val Roya per prendere servizio durante il turno di notte, quando la furia del fiume si è abbattuta nella zona di Trucco e, con la sua auto, sarebbe finito dentro le acque. "Ho lavorato con lui per trent’anni ed è stata una grande persona – ha detto il collega e sindacalista Uil, Vincenzo Giacovelli -. Sabato avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, ma non si è visto. Solitamente posteggiavamo uno accanto all’altro, entrambi avevamo la stessa auto, ma la sua non c’era". I parenti di Carmelo, che questa mattina hanno provveduto alla sua identificazione, chiedono di aprire un’indagine per verificare che non sia responsabilità di terzi. Non si esclude, infatti, che l’uomo sia transitato sulla SS20 proprio al momento in cui si è aperta la voragine che ha isolato Airole. Ma al momento si tratta solo di ipotesi che devono ancora trovare conferma. In totale, sono otto i cadaveri rinvenuti dopo la catastrofe del maltempo in Liguria, alcuni dei quali potrebbe essere salme fuoriuscite da un cimitero devastato dalle piogge, ma è lui la prima vittima ufficiale dell’ondata di maltempo nel ponente ligure.