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Maltempo in Calabria, crolla l’atrio di una scuola nel Vibonese. Strade come fiumi a San Nicola da Crissa

Il maltempo di queste ore ha provocato danni ingenti nel Vibonese, in Calabria, tra i quali il crollo di un atrio in una scuola di Capistrano. Strade come fiumi a San Nicola da Crissa, con piccole frane e smottamenti nell’area.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Crollo di un atrio in una scuola di Capistrano, nel Vibonese. Foto da Facebook
Crollo di un atrio in una scuola di Capistrano, nel Vibonese. Foto da Facebook

Il crollo di un atrio in una scuola del Vibonese ha costretto gli studenti a tornare a casa con uno scuolabus messo a disposizione dal Comune. Il tutto è accaduto a Capistrano, dove si trova l'istituto scolastico. Questa mattina, l'atrio della scuola è parzialmente crollato a causa del maltempo e i presenti sono stati costretti ad evacuare. La stabilità della struttura sarà valutata nelle prossime ore: bisognerà capire se a causare il crollo siano state le piogge intense o se alla base vi siano altre eventuali responsabilità.

Nei prossimi giorni bisognerà individuare un luogo dove gli studenti potranno riprendere le lezioni in attesa del ripristino e della messa in sicurezza dell'edificio. Il maltempo continua a flagellare la Calabria, più in generale il Vibonese, dove si è verificato il crollo. Le intense piogge delle ultime ore hanno causato piccole frane, smottamenti e riempito le strade di fango, costringendo i Comuni a chiudere diverse arterie stradali. A San Nicola da Crissa (Vibo Valentia), diverse strade sono state invase da detriti e fango, trascinando anche pali dell'elettricità e causando molti disagi al paese.

Per la giornata di oggi, martedì 17 marzo, era infatti prevista in Calabria un'allerta meteo arancione. La Protezione Civile l'ha diramata per l'intera regione e per la Sicilia, dove le scuole sono rimaste chiuse a Catania e in diversi altri Comuni della provincia.

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I danni dovuti al maltempo sono gravi in buona parte del Vibonese, con situazioni critiche lungo la strada che collega Serra San Bruno a Sorianello, chiusa a causa di una frana. Sempre a Serra San Bruno, un albero ha travolto un'edicola religiosa situata nei pressi di una fontana pubblica.

Interdetta al pubblico anche la strada provinciale 62 che conduce a Monsoreto di Dinami, mentre si registrano smottamenti sulla ex Statale numero 536 e lungo la strada che conduce al cimitero di Dinami. Dal sindaco, Antonino di Bella, è arrivato un appello al governo e alla Regione Calabria per un celere intervento. La Provincia di Vibo si trova al momento in dissesto finanziario e senza fondi.

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