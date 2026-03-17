Maltempo in Calabria, crolla l’atrio di una scuola nel Vibonese. Strade come fiumi a San Nicola da Crissa

Il maltempo di queste ore ha provocato danni ingenti nel Vibonese, in Calabria, tra i quali il crollo di un atrio in una scuola di Capistrano. Strade come fiumi a San Nicola da Crissa, con piccole frane e smottamenti nell’area.

Crollo di un atrio in una scuola di Capistrano, nel Vibonese. Foto da Facebook

Il crollo di un atrio in una scuola del Vibonese ha costretto gli studenti a tornare a casa con uno scuolabus messo a disposizione dal Comune. Il tutto è accaduto a Capistrano, dove si trova l'istituto scolastico. Questa mattina, l'atrio della scuola è parzialmente crollato a causa del maltempo e i presenti sono stati costretti ad evacuare. La stabilità della struttura sarà valutata nelle prossime ore: bisognerà capire se a causare il crollo siano state le piogge intense o se alla base vi siano altre eventuali responsabilità.

Nei prossimi giorni bisognerà individuare un luogo dove gli studenti potranno riprendere le lezioni in attesa del ripristino e della messa in sicurezza dell'edificio. Il maltempo continua a flagellare la Calabria, più in generale il Vibonese, dove si è verificato il crollo. Le intense piogge delle ultime ore hanno causato piccole frane, smottamenti e riempito le strade di fango, costringendo i Comuni a chiudere diverse arterie stradali. A San Nicola da Crissa (Vibo Valentia), diverse strade sono state invase da detriti e fango, trascinando anche pali dell'elettricità e causando molti disagi al paese.

Per la giornata di oggi, martedì 17 marzo, era infatti prevista in Calabria un'allerta meteo arancione. La Protezione Civile l'ha diramata per l'intera regione e per la Sicilia, dove le scuole sono rimaste chiuse a Catania e in diversi altri Comuni della provincia.

I danni dovuti al maltempo sono gravi in buona parte del Vibonese, con situazioni critiche lungo la strada che collega Serra San Bruno a Sorianello, chiusa a causa di una frana. Sempre a Serra San Bruno, un albero ha travolto un'edicola religiosa situata nei pressi di una fontana pubblica.

Interdetta al pubblico anche la strada provinciale 62 che conduce a Monsoreto di Dinami, mentre si registrano smottamenti sulla ex Statale numero 536 e lungo la strada che conduce al cimitero di Dinami. Dal sindaco, Antonino di Bella, è arrivato un appello al governo e alla Regione Calabria per un celere intervento. La Provincia di Vibo si trova al momento in dissesto finanziario e senza fondi.