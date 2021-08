Maltempo, in arrivo rovesci e temporali. Allerta meteo martedì 17 agosto: le regioni a rischio Temporali in arrivo su gran parte delle regioni del Nord Italia dove nelle prossime ore si abbatteranno forti piogge tanto che la Protezione Civile ha diramato un bollettino con allerta meteo gialla per la giornata di domani martedì 17 agosto, per rischio temporali e idrogeologico sul Trentino Alto Adige centro-meridionale, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Marche centro-meridionali.

A cura di Chiara Ammendola

È stata diramato per la giornata di domani un bollettino dalla Protezione Civile per allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico sul Trentino Alto Adige centro-meridionale, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Marche centro-meridionali. Nelle prossime ore infatti arriverà sulle regioni settentrionali italiane, una vasta area depressionaria centrata sul Nord Europa si sta spingendo verso le regioni settentrionali italiane e determinerà condizioni di spiccata instabilità atmosferica, specialmente a ridosso dei settori alpini.

Per quanto riguarda il Trentino lo stato di protezione civile è innalzato a livello di ‘attenzione' per quanto riguarda il freddo atteso nelle prossime ore che porterà rovesci e temporali diffusi con forti piogge, burrasche e grandinate. Gli uffici Idrologia e dighe delle rispettive province non escludono, a seguito degli eventi meteo, l'innalzamento dei corsi d'acqua ma anche frane e smottamenti. Entro la serata odierna potrebbero cadere anche oltre 30 millimetri di acqua in poche decine di minuti.

Allerta gialla per possibili temporali su Veneto, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

Per quanto riguarda il Veneto i fenomeni saranno più probabili e frequenti sul Bellunese e sul Trevigiano. Saranno più locali altrove, con minor probabilità verso sud. Saranno possibili, inoltre, temporali localmente intensi con consistenti rovesci, grandinate e forti raffiche di vento. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, a partire dalle 10 di oggi e fino alle 03 di domani martedì 17 agosto, dichiarando lo stato di allerta gialla per la rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale.