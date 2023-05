Maltempo Emilia Romagna, fiume esonda e invade l’Autostrada A14 tra Faenza e Forlì L’Autostrada A14 invasa dall’acqua dopo l’esondazione del fiume Montone, tra Faenza e Forlì. Auto trascinate via dall’acqua e automobilisti tratti in salvo dai soccorsi in elicottero.

A cura di Chiara Ammendola

Emilia Romagna in ginocchio a causa del maltempo. Particolarmente colpite le province di Ravenna e Forlì-Cesena dove i fiumi esondati hanno travolto intere città, come quella di Faenza già vittima di un'alluvione lo scorso 2 maggio. Proprio tra Faenza e Forlì le precipitazioni abbondanti hanno provocato l'esondazione del fiume Montone che ha invaso l’Autostrada A14.

Un video mostra l’acqua che è ormai entrata sulle corsie dell’autostrada nei pressi di Faenza, mentre in lontananza sono in corso salvataggi anche per mezzo di elicotteri.

Acqua e fango, a partire dalle prime ore di questa mattina, hanno invaso strade statali e secondarie, e ora anche l'Autostrada. Autostrade per l'Italia ha chiuso diversi tratti dell'A14 e ha invitato tutti gli automobilisti a non transitare lungo il tratto romagnolo che resta aperto solo per il passaggio dei mezzi di soccorso.

L’acqua che travolge l’Autostrada

Maltempo: chiusi diversi tratti dell'Autostrada A14 in Emilia Romagna

Nello specifico sono stati chiusi i tratti autostradali dell'A14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna; la D14 diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni. La Diramazione di Ravenna rimane comunque percorribile dai mezzi di soccorso. Sono inoltre chiuse temporaneamente le stazioni di Bologna San Lazzaro, in entrata verso Ancona; Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le direzioni; Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona.

Intanto continuano gli interventi dei soccorritori per tentare di portare in salvo chi è rimasto bloccato nelle proprie case travolte dall'acqua. Finora sono state registrate cinque vittime, mentre una persona risulta dispersa, così come comunicato dal ministro per la Protezione Civile Musumeci nel punto stampa di questa mattina. La situazione più critica a Faenza, ma disagi si sono registrati anche a Bologna, Cesena e Forlì.