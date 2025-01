video suggerito

Maltempo e precipitazioni, allerta meteo gialla domani sabato 1 febbraio: le regioni interessate Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, sabato 1 febbraio, un'allerta gialla su quattro regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana. Atteso maltempo al Nord e nevicate sulle Alpi; piogge e temporali anche al Centro-Sud e Isole nel weekend.

A cura di Eleonora Panseri

Nella giornata di domani, sabato 1 febbraio, l'ultima perturbazione di gennaio e la prima del nuovo mese faranno sentire congiuntamente i proprio effetti, portando maltempo e nevicate sulle Alpi, dove potrebbe esserci anche il pericolo valanghe. Previste piogge e temporali al Centro-Sud e Isole per tutto il weekend, anche nella giornata di domenica 2 febbraio.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Domani è stata disposta un'allerta gialla su quattro regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana. Di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, per la giornata di domani, sabato 1 febbraio, la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta gialla (ordinaria criticità) per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su settori di Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana in previsione dei fenomeni meteo attesi nelle prossime ore. Ecco il contenuto del bollettino pubblicato dal Dipartimento:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Basi-E1; Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense; Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu. Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Meteo, le previsioni per domani sabato 1 febbraio

Nella giornata di domani, sabato 1 febbraio, sono previste ancora nuvole sulle regioni settentrionali. Attese piogge nelle zone di Nord-Ovest, Veneto ed Emilia-Romagna.

Si prevedono nubi sparse anche al Centro-Sud con nuvolosità diffusa tra Lazio, Abruzzo e Molise. Non si esclude qualche isolata pioggia nelle prime ore del mattino in Toscana, mentre il tempo sarà in progressivo peggioramento in Sicilia, Sardegna e Calabria meridionale.