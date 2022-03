Maltempo, dopo le piogge arrivano freddo e neve: fiocchi fino in collina La pioggia non sarà la sola caratteristica di questa progressione del maltempo che sarà caratterizzato anche da freddo, vento e neve anche nel fine settimana.

A cura di Antonio Palma

In queste ore l’Italia sta assistendo a un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche da nord a sud con piogge e temporali diffusi su molte regioni del Paese ma la pioggia non sarà la sola caratteristica di questa progressione del maltempo che sarà caratterizzato anche da freddo, vento e neve. Tutta colpa di una serie di perturbazioni atlantiche che si succederanno e insisteranno sulla Penisola nel corso di tutta la settimana, regalandoci un inizio di aprile all’insegna del tempo perturbato e nuvolosità diffusa. Pioverà un po' ovunque, in particolare sulle regioni tirreniche ma la pioggia man mano sarà accompagnata dal freddo sempre più intenso.

Maltempo, settimana di freddo sull'Italia

La settimana infatti sarà caratterizzata da tre vortici ciclonici di origine polare, uno più freddo dell'altro, che raggiungeranno gran parte delle regioni italiane nel corso del weekend. Tutto partirà proprio da oggi Mercoledì 30 Marzo quando le prime correnti di aria fredda faranno l’ingresso sulla Penisola da nord per poi raggiungere il cento e il sud. La conseguenza più evidente sarà un calo repentino delle temperature che ci riporteranno a un clima decisamente invernale con il ritorno della neve in quota su alpi e Appennini centrali, in alcuni casi anche a quote piuttosto basse.

Meteo, giovedì piogge sparse su tutte le regioni

Per la giornata di giovedì quindi avremo cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse su tutte le regioni, piuttosto diffuse e insistenti sul versante tirrenico centro settentrionale. Avremo anche la prima neve che cadrà però oltre i 1400 metri di quota interessando l’arco alpino ma poi l’ingresso sull’Italia di altra aria di origine artica spingerà quota neve ancora più giù fino a quote collinare verso gli 800 metri durante il fine settimana su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve come detto anche sugli Appennini centrali dove sono attese intense nevicate intorno ai 1300 metri di quota