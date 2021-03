Maltempo, con una allerta meteo gialla in Puglia, e forti venti al Centro-Nord attesi nelle prossime ore. Nel bollettino di criticità diffuso dalla Protezione Civile per il 12 marzo troviamo una mappa dell'Italia quasi completamente verde, dunque con assenza di fenomeni significativi prevedibili, a eccezione di una zona della Puglia, dove appunto domani sarà allerta meteo gialla. Un’ampia area di bassa estesa dall’Europa settentrionale al Mar Mediterraneo occidentale sta determinando un’alternanza tra brevi periodi di maltempo a fasi più stabili, in questo contesto nelle prossime ore la ventilazione subirà una temporanea intensificazione dai quadranti occidentali, soprattutto a ridosso dei settori appenninici centro-settentrionali.

Allerta gialla venerdì in Puglia

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di domani, venerdì 12 marzo, allerta gialla per rischio idraulico sul bacino del Basso Fortore in Puglia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Venti forti al Centro-Nord

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede anche dal pomeriggio di oggi, giovedì 11 marzo, venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali e con locali raffiche di burrasca forte, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, interessando in particolar modo i rilievi appenninici.