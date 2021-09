Maltempo con temporali, allerta meteo mercoledì: l’elenco delle regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledì 22 settembre 2021. Allerta gialla prevista in Calabria sud-occidentale e Sicilia nord-orientale. Il bollettino di criticità pubblicato sul sito della Protezione civile.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Allerta gialla domani su settori di Calabria e Sicilia. Il maltempo non è ancora un ricordo e, al contrario, continuerà anche nei prossimi giorni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledì 22 settembre. È prevista allerta meteo gialla per due regioni in Italia: Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani in due regioni

Per la giornata di domani, mercoledì 22 settembre, è stata messa allerta meteo gialla per la Calabria sud-occidentale e Sicilia nord-orientale. Sul sito ufficiale della Protezione civile si trovano tutti i dettagli sul bollettino di criticità previsto domani:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Le previsioni del tempo di domani

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in Italia domani, ad eccezione della Sardegna, dove il tempo sarà instabile per tutto il giorno con possibili rovesci al sud dell'isola in mattinata. Una maggiore nuvolosità si avrà sulle Alpi e Prealpi lombarde. Le temperature minime subiranno un breve calo, con punte di 28-29 gradi sulle isole. Venti moderati su Puglia e Canale di Sardegna. Mare Adriatico e Canale d'Otranto molto mossi.