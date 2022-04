Maltempo con pioggia e neve, allerta meteo domenica 3 aprile: le Regioni a richio La Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla su 5 Regioni a causa di maltempo con temporali e neve: si tratta di Calabria, Campania, Umbria, Basilicata e Abruzzo. Le previsioni di domani, domenica 3 aprile.

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia, con pioggia e temporali su gran parte della Penisola previsti per domani, domenica 3 aprile. Per questo, la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla su cinque Regioni, e cioè Calabria, Basilicata, Umbria, Abruzzo e Campania. Ma rovesci colpiranno anche Toscana e Lazio e ci saranno possibili nevicate sugli Appennini toscoemiliani. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle prossime ore.

Allerta meteo domenica 3 aprile per maltempo, le Regioni a rischio

Come si legge sul sito della Protezione civile, sono cinque le Regioni per le quale è stato diramato un avviso di allerta meteo giallo per la giornata di domani, domenica 3 aprile, sulla base delle previsioni meteo. Ecco, nello specifico, di cosa si tratta:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Basilicata : Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

: Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Umbria: Nera – Corno.

Le previsioni meteo di domani, domenica 3 aprile

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 3 aprile, sono previste precipitazioni sparse su Lazio centro-meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica, ma anche su settori alpini orientali, Liguria di Levante, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, resto di Lazio, Basilicata e Calabria, e su Sardegna e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli. Tornano anche le nevicate al di sopra dei 500-700 metri sulle Regioni settentrionali, Sardegna e su tutte le regioni tirreniche e restanti zone interne del Centro-Sud peninsulare.