È ancora allerta maltempo sull'Italia dove, a causa di una perturbazione di origine atlantica, nelle prossime ore avremo ulteriori fenomeni temporaleschi, anche intensi, sulle regioni settentrionali accompagnati spesso da forti venti di burrasca. Una situazione meteorologica caratterizzata da una forte instabilità che ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile nazionale a emanare per domani una allerta maltempo per condizioni meteorologiche avverse in cinque regioni. Il maltempo, caratterizzato da piogge sparse e improvvisi temporali, si abbatterà in particolare sulle Regioni del Nord a partire già da giovedì sera ma insisterà anche per tutta la giornata di domani, venerdì 15 maggio.

Allerta arancione su gran parte della Lombardia

Rovesci e temporali, localmente anche forti, si alterneranno nel corso di tutto il giorno bagnando quasi tutte le regioni. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata diramata una allerta arancione su gran parte della Lombardia e una allerta gialla in altre quattro regioni: alcuni settori di Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna e i restanti settori della Lombardia.

Pioggia, temporali al Nord

Come spiegano Protezione Civile, tutta colpa di una depressione di origine atlantica presente sulla penisola iberica che favorisce un consistente flusso di correnti sud-occidentali anche verso l’Italia, contribuendo all’aumento dell’instabilità al Nord con precipitazioni, anche a carattere temporalesco, e un rinforzo dei venti meridionali. Il maltempo risparmierà invece il sud dove il cielo sarà in generale poco nuvoloso.

Venti di burrasca in serata

Si prevedono dalla tarda serata di oggi, giovedì 14 maggio, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con locali raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia, con possibili mareggiate lungo le coste della Liguria. Previste, inoltre, precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.