Maltempo, allerta meteo rossa domani 30 ottobre: l’elenco delle regioni a rischio Il maltempo continua a persistere sul sud Italia ed è allerta meteo rossa per la giornata di sabato 30 ottobre 2021. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente ancora in corso di validità e ha valutato allerta meteo rossa sulla Sicilia orientale e sulla Calabria centrale ionica.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo su Sicilia e Calabria continua a persistere ed è allerta meteo rossa per la giornata di sabato 30 ottobre 2021. Il ciclone che sta interessando il sud Italia, infatti, continuerà a far sentire i suoi effetti anche durante il prossimo weekend determinando condizioni di marcato maltempo sulle due regioni già pesantemente colpite dai nubifragi e temporali dei giorni scorsi. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni meteorologici già in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso quindi un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per sabato, che integra ed estende il precedente, ancora in corso di validità. Per domani valutata una allerta meteo rossa sulla Sicilia orientale e sulla Calabria centrale ionica. Allerta arancione e gialla sui restanti settori di entrambe le regioni.

Allerta rossa 29 ottobre in Sicilia orientale e Calabria centrale

L'avviso di allerta meteo della Protezione civile prevede già dal tardo pomeriggio di oggi il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale, in particolare sui relativi settori ionici, che continueranno anche domani. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. È inoltre previsto il persistere, sulle medesime zone, di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste esposte. Una situazione sempre connessa alla perturbazione presente sul Mar Ionio meridionale che determina maltempo diffuso con temporali intensi e persistenti, accompagnati da venti di burrasca, in particolar modo sui settori ionici.

Maltempo in Italia, tutte le allerte meteo di domani 30 ottobre 2021

Allerta rossa per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Allerta rossa per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Allerta arancione per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Allerta arancione per Temporali:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Allerta arancione per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Allerta Gialla per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Allerta Gialla per Temporali:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Allerta Gialla per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Le previsioni meteo di domani

Sabato 30 novembre al sud avremo fin dal mattino maltempo su Calabria centromeridionale e Sicilia centrorientale con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità sulle aree ioniche ma fortunatamente in graduale attenuazione nel corso del giorno. Nubi compatte anche sulle rimanenti aree dell'isola mentre tempo prevalentemente soleggiato sul resto del Meridione a parte qualche annuvolamento sul Molise. Al Centro nubi consistenti alternate a schiarite su Marche ed Abruzzo in estensione a Umbria , Lazio e Toscana. Nubi compatte e piogge anche sul settore occidentale della Sardegna. Al nord molto nuvoloso su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta con precipitazioni sparse dalla tarda mattinata, peggioramento nel pomeriggio anche su Lombardia, Trentino Alto adige, Veneto ed Emilia Romagna.