Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per temporali domani 2 dicembre: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani sabato 2 dicembre una allerta meteo rossa su parte dell’ Emilia Romagna, una allerta arancione sui restanti settori di Emilia Romagna e su Liguria, Lombardia e Toscana, e allerta gialla su dodici regioni.

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo non lascia l’Italia e anzi nelle prossime ore porterà un graduale peggioramento del tempo sulle regioni centrali e settentrionali che ha spinto la Protezione civile a valutare per domani, sabato 2 dicembre, una allerta meteo rossa su parte dell’ Emilia Romagna, una allerta arancione sui restanti settori di Emilia Romagna e su Liguria, Lombardia e Toscana, e allerta gialla su dodici regioni.

Tutta colpa di una perturbazione che ha già raggiunto la Penisola e già dalla serata di oggi porterà temporali e maltempo diffuso in gran parte del centro nord. Piogge sparse e temporali insisteranno domani su gran parte del Nord con neve sulle zone alpine oltre 800metri e sull’Appennino oltre 1000-1500 metri.

Allerta meteo rossa e arancione domani: le regioni a rischio

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per domani, sabato 2 dicembre, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo rossa per rischio idraulico sulla Pianura reggiana in Emilia Romagna, una allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico su Emilia, Liguria occidentale, Lombardia settentrionale e Toscana nord orientale.

Leggi anche Maltempo, allerta meteo arancione e gialla venerdì 10 novembre per rischio idraulico in 12 regioni

Domani allerta gialla in dodici regioni

La Protezione civile ha valutato infine una allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria, Campania, Liguria e Veneto. Ecco il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 2 dicembre:

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valcamonica, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante Lombardia: Valcamonica, Orobie bergamasche, Alta Valtellina Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Emilia Romagna: Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Campania: Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi orientali

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Ombrone Gr-Alto

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per sabato 2 dicembre

Le previsioni meteo per domani sabato 2 dicembre indicano nubi ovunque e piogge intense su gran parte del Nord, regioni centrali e Sardegna, con neve sulle zone alpine oltre 800 metri e su Appenninioltre 1000-1500 metri. Atteso vento intenso e mare agitato con temperature massime in crescita sulle pianure del Nord e in calo nel resto d’Italia.