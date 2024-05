Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico domani 18 maggio: le regioni coinvolte

video suggerito

A cura di Antonio Palma

L’ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia con allagamenti e danni si sta attenuando ma gli effetti degli intensi fenomeni meteorologici si faranno sentire anche nelle prossime ore sui territori già pesantemente colpiti da piogge e temporali. Per questo la Protezione civile ha valutato anche per domani, sabato 18 maggio, una nuova allerta meteo rossa e arancione in Veneto e allerta gialla in quattro regioni del nord per rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta meteo rossa in Veneto domani 18 maggio

Le precipitazioni, insistendo su un territorio già colpito da allagamenti e frane, infatti, ha fatto innalzare il livello di allerta per rischio idraulico in alcune zone del Veneto. Il Dipartimento di Protezione civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, sabato 18 maggio, una allerta rossa e arancione per diversi settori del Veneto. Nel dettaglio, è allerta massima per elevata criticità per rischio idraulico su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. È allerta arancione, invece, su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone per rischio idrogeologico. Allerta gialla di ordinaria criticità infine per il resto del Veneto.

Venerdì allerta gialla in 4 regioni

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani, sabato 18 maggio, indica inoltre allerta gialla su quattro regioni per rischio idrogeologico. Si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia Lombardia e altri settori del Veneto. Tutte le allerte per domani:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani 18 maggio

Le previsioni meteo per domani 18 maggio indicano ancora tempo molto nuvoloso su diversi settori del nord con possibili temporali nel corso del giorno su Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e restante settore alpino/prealpino e con possibili sconfinamenti pomeridiani e serali sulle pianure piemontesi e lombarde. Temporali anche intensi tra pomeriggio e prima serata sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro piogge attese sulla Sardegna e in serata su Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Qualche debole pioggia sparsa è possibile anche al sud tra tardo mattino e pomeriggio su regioni tirreniche, appennino pugliese e sulla Sicilia, con fenomeni in prevalente esaurimento serale.