Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 4 maggio: le regioni a rischio

Continua l’ondata di maltempo sull’Italia, in particolare sull’Emilia Romagna fortemente colpita in queste ore. Per domani, giovedì 4 maggio, nuova allerta meteo rossa, arancione e gialla della Protezione civile in diverse regioni.