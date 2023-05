Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 19 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per venerdì 19 maggio una allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico in Emilia-Romagna, una allerta arancione in Lombardia ed Emilia-Romagna e una allerta gialla in 7 regioni.

A cura di Antonio Palma

Prorogata anche per domani 19 maggio l’allerta meteo rossa, arancione e gialla per gran parte dell’Emilia Romagna a causa del maltempo che ha colpito l'Italia causando inondazioni e alluvioni. La Protezione civile, infatti, ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello già in vigore, valutando nel bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro di venerdì 19 maggio una allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico in Emilia-Romagna, una allerta arancione in Lombardia ed Emilia-Romagna e una allerta gialla in 7 regioni.

Maltempo, domani allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in Lombardia

Una valutazione che conferma una generala attenuazione dei fenomeni di maltempo visto che per domani non ci son allerte meteo per rischio temporali per nessuna regione italiana ma che al contempo conferma invece la grave situazione generata dallo straripamento dei fiumi e dei torrenti che hanno causato l’alluvione in Emilia Romagna. Le zone con maggiori criticità meteo idro si confermano quelle delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Rimini per le quali La protezione civile infatti ha diramato di nuovo l'allerta massima a causa della propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d'acqua interessati, anche se in progressiva decrescita. Valutata infine anche aletta gialla per settori di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana.

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura orientale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Molise: Litoranea

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Toscana: Romagna-Toscana

Le previsioni meteo per venerdì 19 maggio

Le previsioni meteo di domani 19 maggio indicano dunque tempo generalmente più asciutto sull’Italia, in particolare al sud dove avremo ampie schiarite. Ancora piogge invece al nord, in particolare sulle regioni di Nord-Ovest anche se generalmente deboli, e Adige e sui settori occidentali di Emilia e Veneto. Piogge sparse al Centro ma con senza di fenomeni meteorologici di rilievo.