Maltempo, allerta meteo per temporali lunedì 2 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali domani, lunedì 2 maggio, per tre regioni: Lombardia, Molise e Puglia. Tempo instabile su tutta Italia.

A cura di Redazione Meteo

Torna il maltempo su gran parte dell'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 2 maggio, oltre un calo delle temperature soprattutto al Nord ci sarà anche tempo variabili su alcune regioni, al punto che la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali per le prossime ore su quelle più colpite dai fenomeni avversi. Ecco, allora, cosa dobbiamo aspettarci.

Allerta meteo gialla in 3 regioni

La Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla su Lombardia, Molise e Puglia per rischio temporali, come si legge sul sito internet ufficiale:

Lombardia : Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche, Valcamonica;

: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche, Valcamonica; Molise : Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro; Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.

Le previsioni meteo di domani lunedì 2 maggio

Ancora una giornata di tempo instabile sull'Italia come quella che ha caratterizzato la Festa dei Lavoratori. Secondo le previsioni di domani, lunedì 2 maggio, al Nord sono attesi temporali mattutini sulle montagne, in particolare. Al Centro e al Sud pioverà di più, ma sempre meno andando verso sera. Anche in Sicilia ci sarà qualche precipitazione. Il tempo resterà molto variabile fino a metà settimana, poi da giovedì sul comparto Nord europeo dovrebbe prendere vita una vasta depressione che piloterà correnti molto fredde dapprima verso le Isole Britanniche e la Francia per poi investire anche il nostro Paese.