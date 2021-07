A causa di una nuova perturbazione in arrivo sulla Penisola, è allerta maltempo per la giornata di domani, giovedì 8 luglio, su parte dell'Italia. La fase perturbata di origine atlantica investirà il nostro Paese da nord spingendo verso il basso l'anticiclone africano e portando una ondata di maltempo su molte regioni settentrionali che saranno interessate da intensi e diffusi temporali che si propagheranno nel corso della giornata dal nord ovest verso nord est. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per la giornata di giovedì 8 luglio un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse decretando una allerta arancione per parte della Lombardia e una allerta gialle per 4 regioni.

Allerta meteo giovedì 8 luglio su quattro regioni

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha valutato per domani una allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali sulla parte settentrionale della Lombardia e inoltre una allerta meteo gialla in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e sul restante territorio della Lombardia. Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica che, nel suo movimento verso est, sta raggiungendo le regioni settentrionali dell’Italia già in queste ore, determinando l’innesco di diffusi ed intensi fenomeni temporaleschi, dapprima su Piemonte e Lombardia in estensione domani anche a Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Temporali da nord ovest verso nord est

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede già dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori alpini, in estensione dalla tarda mattinata di domani, giovedì 8 luglio, a Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte meteo per giovedì 8 luglio

Per la giornata di domani, Giovedì 8 luglio 2021:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche