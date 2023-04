Maltempo, allerta meteo per temporali domani giovedì 6 aprile: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani, giovedì 6 aprile, allerta meteo gialla su Calabria e Puglia.

A cura di Redazione Meteo

Continua, in questa settimana che precede la Pasqua 2023, la fase meteo caratterizzata da temperature insolitamente basse in tutto il Paese, con valori inferiori alla norma e dal sapore più che primaverile tardo invernale. L'instabilità atmosferica che sta accompagnando questa fase si attenuerà nella giornata di domani, giovedì 6 aprile, con residue e deboli precipitazioni solo all’estremo Sud.

Le nubi in arrivo in serata al Nord-Ovest tuttavia annunceranno l’avvicinarsi di una perturbazione dalla Francia, che venerdì darà luogo a un peggioramento con precipitazioni al Nord-Ovest, in Emilia e in Toscana, con possibili temporali sulle coste liguri e toscane e nevicate su Alpi e Appennino.

Le piogge previste in Piemonte e in Lombardia non saranno comunque in grado di mitigare la grave siccità che sta colpendo queste regioni. Sabato la perturbazione scenderà verso Sud, dove sono attesi rovesci, temporali e altre nevicate in Appennino. Nel weekend di Pasqua il clima sarà più mite e le temperature torneranno su valori più vicini alle medie stagionali.

Allerta meteo gialla in due regioni

Per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo riguardante due regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio idrogeologici / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Previsioni meteo giovedì 6 aprile

Per la giornata di domani, giovedì 6 aprile, cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro e in Sardegna, ma con un più nubi al mattino in Abruzzo e Molise e, tra pomeriggio e sera, graduali annuvolamenti al Nord-Ovest. Nuvoloso al Sud e in Sicilia con piogge isolate in Puglia, Calabria e Sicilia tirrenica fino a metà giornata; entro sera cesseranno i fenomeni e si apriranno delle schiarite a partire dalla Campania. Temperature del primo mattino di stampo invernale, con valori minimi prossimi allo zero in molte aree del Centro-Nord. Massime pomeridiane in lieve rialzo al Centro-Nord e Sardegna, ma ancora ovunque inferiori alla norma.