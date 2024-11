video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 20 novembre: le regioni a rischio Maltempo, vento e aria fredda sull’Italia dove per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla in sette regioni per rischio temporali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ondata di maltempo con temporali e vento forte sta investendo l'Italia, in particolare le zona centro meridionale, dove per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre, è allerta meteo gialla in sette regioni. Come segnala la Protezione Civile, infatti, nelle prossime ore una vasta zona di bassa pressione darà il via libera all'ingresso di intensi venti e aria fredda che causeranno fenomeni di maltempo sparsi sul territorio, più intensi lungo i settori tirrenici meridionali, e un deciso abbassamento delle temperature.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata domani, mercoledì 20 novembre, una allerta meteo gialla in Umbria e in Campania e su alcuni settori di Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria. L’avviso prevede, dalla serata di oggi, venti di burrasca dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca forte su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, in estensione, dal mattino di domani, a Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con forti mareggiate lungo le coste esposte. Previsti inoltre temporali sparsi su Campania, Basilicata e Calabria. Dal primo mattino di domani si prevedono venti da nord sulla provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta e Piemonte, in successiva estensione alla Liguria. Il bollettino completo delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene Molise: Alto Volturno – Medio Sangro Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Meteo, le previsioni per domani 20 novembre

Le previsioni meteo per domani 20 novembre indicano fin dal mattino tempo nuvoloso su tutta l'Italia con piogge e rovesci sparsi in particolare su Liguria e aree appenniniche al nord e su Toscana, Umbria e restanti aree appenniniche al Centro. Temporali sparsi al sud e sulla Sicilia, localmente anche intensi, in particolare sulle regioni del versante tirrenico e sulle restanti zone appenniniche tra Campania, Basilicata e Calabria, in estensione al Molise.