video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 17 settembre: le regioni a rischio Graduale peggioramento del tempo sull’Italia a causa di una vasta perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per temporali e venti forti e valutato per domani 17 settembre allerta meteo gialla in 10 regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Temporali e vento intenso sono attesi sull'Italia nelle prossime ore con condizioni di maltempo diffuso che hanno spinto la Protezione civile a valutare per domani 17 settembre una allerta meteo gialla in dieci regioni. A causa di una vasta perturbazione che interesserà anche l'Italia, infatti, nelle prossime ore avremo un graduale peggioramento del tempo sul nostro Paese, con precipitazioni sparse e una intensificazione dei venti.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, martedì 17 settembre, una allerta meteo gialla su parte di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, sugli interi territori di Molise, Basilicata e Puglia, su parte di Campania e Sardegna.

Nel dettaglio, l’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 17 settembre, precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e Marche. Dalla mattinata, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo e Molise, specie settori costieri, e su Campania, Puglia e Basilicata. Inoltre, dal primo mattino di domani, attesi venti da forti a burrasca nord-orientali, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, specie su settori costieri e appenninici, con mareggiate sulle coste esposte. Nel dettaglio il bollettino delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Gallura

Meteo, le previsioni per domani 17 settembre

Le previsioni meteo per domani 17 settembre indicano al nord nuvolosità e piogge sparse sin dal mattino sulle regioni orientali, in estensione a Lombardia ed Emilia Romagna dove si intensificheranno trasformandosi in temporali. Al Centro nubi in aumento dal primo pomeriggio con piogge e temporali in particolare su Lazio meridionale e Abruzzo, in estensione durante la notte a Umbria, Marche fino al versante tirrenico. Al sud nuvole inizialmente su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia con piogge locali; dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle restanti regioni e si intensificheranno assumendo carattere di rovesci o temporali, sia lungo le zone costiere tirreniche sia lungo quelle adriatiche.