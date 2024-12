video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 25 dicembre: le regioni a rischio Nelle prossime ore il maltempo continuerà a interessare le regioni del Centro-Sud. Attese ancora piogge, nevicate e venti intensi. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 25 dicembre un'allerta gialla per temporali in cinque regioni.

A cura di Eleonora Panseri

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a interessare le regioni centrali adriatiche e molte zone del Sud a causa di un vortice di bassa pressione che sta portando sulla nostra Penisola correnti settentrionali. Attese ancora piogge, nevicate e venti intensi.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base delle previsioni meteo disponibili, ha diramato e pubblicato sul proprio sito un nuovo bollettino per la giornata di domani, mercoledì 25 dicembre. A Natale è infatti prevista un'allerta gialla in cinque regioni del Centro-Sud. Di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come si legge nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile, domani, mercoledì 25 dicembre, è prevista allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su cinque regioni: Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Ecco le zone interessate dall'avviso di condizioni meteorologiche avverse:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico;

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Marche: Marc-6;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 25 dicembre

Per la giornata di domani, mercoledì 25 dicembre, è atteso bel tempo al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

A Natale previste lievi piogge su Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia e neve sul versante adriatico dell’Appennino Centrale, oltre 500-800 metri, e sui rilievi di Calabria e Sicilia, oltre 1000-1200 metri.

Le temperature massime saranno in leggero rialzo al Centro-Sud e invariate al Nord. Venti in attenuazione ma ancora molto intensi al Centro-Sud e sulle Isole, con raffiche fino a 60-70 chilometri orari.