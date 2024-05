video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 7 maggio: le regioni a rischio Nuova fase di maltempo sull'Italia per la giornata di domani, martedì 7 maggio, complice il passaggio di una nuova perturbazione. Attese piogge e rovesci su alcune zone del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico su cinque regioni. Tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Nuova fase di maltempo sull'Italia per la giornata di domani, martedì 7 maggio, complice il passaggio di una nuova perturbazione. Sono attese piogge e rovesci su alcune zone del Paese e per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su cinque regioni. Di seguito i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto un allerta meteo gialla per rischio temporali su Emilia Romagna, Marche, su alcuni settori del Piemonte e Umbria, mentre sui restanti settori del Piemonte e sulla Lombardia l'avviso di criticità meteo riguarda il rischio idrogeologico. Di seguito il bollettino nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-4;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Pianura settentrionale;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Pianura settentrionale.

Meteo, le previsioni per domani martedì 7 maggio

Nella giornata di domani, martedì 7 maggio, il tempo sarà instabile e perturbato sulle regioni del Centro-Nord con cielo da nuvoloso a coperto. Attese piogge e rovesci, con possibili temporali in Piemonte, Lombardia, zone interne del Centro e Sardegna nord-orientale. Neve sulle Alpi occidentali oltre i 2mila metri.

Al Sud e in Sicilia transiteranno un po’ di nuvole, le prime piogge arriveranno in Calabria e nell’isola solo nella notte. Le temperature massime saranno in generale calo, più sensibile al Nord, settori tirrenici e Sardegna.