Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 2 ottobre: le regioni a rischio Allerta meteo gialla per domani, mercoledì 2 ottobre, in cinque regioni per temporali e rischio idraulico e idrogeologico: interessate Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Attesi pioggia e grandinate.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo in Italia: secondo le ultime previsioni meteo, per domani, mercoledì 2 ottobre, continuerà la fase di tempo perturbato soprattutto su alcune regioni settentrionali e sulla Toscana, complice il passaggio un nucleo di aria fredda in arrivo dall'Europa centrale che porterà anche ad un abbassamento delle temperature.

Per questo, la Protezione civile ha diramato per le prossime ore un avviso di allerta meteo gialla su cinque regioni: stando all'ultimo bollettino aggiornato pubblicato sul sito del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per temporali su settori della Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali: le regioni a rischio

Sono cinque le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per domani, mercoledì 2 ottobre. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno;

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne.

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

L'avviso della Protezione civile prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 2 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Valle d'Aosta, Liguria, Toscana settentrionale ed Emilia-Romagna, in estensione al Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Attesi anche venti forti sud-occidentali su Toscana settentrionale ed Appennino emiliano.