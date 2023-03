Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 27 marzo: le regioni a rischio Il bollettino della Protezione civile per il maltempo: allerta meteo gialla domani, lunedì 27 marzo, su Abruzzo, Basilicata, Campania Calabria per rischio temporali, a cui si aggiungo anche Puglia e Molise per quanto riguarda il rischio idrogeologico.

Torna il maltempo su alcune regioni italiane, in particolare del Centro Sud, per le quali la Protezione civile ha anche diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domai, lunedì 27 marzo. Si tratta di Basilicata, Calabria e Campania per rischio temporali, a cui si aggiungono Puglia e Molise per quanto riguarda il rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della Protezione civile, per domani, lunedì 17 marzo, è stata diramata allerta meteo gialla sui seguenti settori:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Basilicata: Basi-D;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.

Meteo, le previsioni di domani 27 marzo

L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da tempo instabile a causa del transito di un ciclone temporalesco che si sposterà verso le regioni centrali e meridionali, soprattutto quelle adriatiche. La giornata di domani, lunedì 27 marzo, in particolare, sarà segnata da forti venti, piogge e mari agitati. Possibili grandinate e moderate nevicate a quote sopra i 1500 metri di altitudine, mentre sarà più soleggiato al Nord. Poi da martedì 28 marzo, fino a sabato 1 aprile, ci sarà alta pressione prevalente.