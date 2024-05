video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 30 maggio: le regioni a rischio Nella giornata di domani, giovedì 30 maggio, il maltempo si intensificherà al Nord, con temporali e grandinate. Per questo il Dipartimento della Protezione civile ha diffuso un nuovo bollettino di criticità per condizioni meteorologiche avverse, disponendo l'allerta gialla in tre Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

A cura di Eleonora Panseri

Prosegue la fase di instabilità che sta caratterizzando l'Italia negli ultimi giorni. Nella giornata di domani, giovedì 30 maggio, il maltempo si intensificherà soprattutto al Nord, con fenomeni anche intensi, temporali e grandinate, e un calo delle temperature.

Per questo il Dipartimento della Protezione civile ha pubblicato sul proprio sito un nuovo bollettino di criticità per condizioni meteorologiche avverse, disponendo l'allerta gialla in tre Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia Di seguito tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla domani in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia

Sulla base dei fenomeni previsti la Protezione Civile ha valuto per la giornata di domani, giovedì 30 maggio, un avviso per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico. L'allerta gialla riguarda, come già detto, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Ecco il bollettino nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 30 maggio

Domani, giovedì 30 maggio, il tempo peggiorerò tra la seconda parte della notte e il mattino in Lombardia e al Nord-Est, con piogge e temporali, destinati a coinvolgere nel pomeriggio anche il resto del Nord. I fenomeni saranno più deboli e isolati in Piemonte e Liguria, localmente forti in Lombardia, Veneto ed Emilia.

A fine giornata i fenomeni si intensificheranno in gran parte del Nord, con rischio di nubifragi in Lombardia e Veneto. Nelle ore pomeridiane sono attesi rovesci o isolati temporali su alta Toscana e regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia centrale. Le temperature massime saranno in calo al Nord, in lieve aumento al Sud e in Sardegna.