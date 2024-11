video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 novembre: le regioni a rischio Seppur in una situazione meteorologica di generale tempo mite, domani 8 novembre non mancheranno piogge e temporali su alcune zone dell'Italia per le quali è scattata l'allerta meteo della Protezione civile.

A cura di Antonio Palma

Piogge e temporali continuano ad interessare alcune zone dell'Italia seppur in una situazione meteorologica di generale tempo mite. Per questo la Protezione civile ha emesso un nuova allerta meteo gialla per temporali per la giornata di domani 8 novembre in due regioni a causa di temporali e di rischio idrogeologico: Lazio e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il bollettino delle allerte meteo e idro del Dipartimento della Protezione Civile per domani 8 novembre, infatti, indica l'assenza di criticità su quasi tutto il territorio peninsulare ad eccezione di un settore costiero del Lazio dove nel pomeriggio sono attesi temporali improvvisi. Allerta meteo invece su tutta la Sicilia che continua essere interessata da una fase di tempo perturbato con piogge diffusa anche a carattere di rovescio e temporale che solo in tarda serata tenderanno ad attenuarsi. Il bollettino completo delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Bacini Costieri Sud

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Bacini Costieri Sud

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 8 novembre

Le previsioni meteo per domani 8 novembre indicano tempo in gran parte soleggiato e asciutto sull'Italia nel nord e del centro a parte foschie e nebbie localmente dense su pianura padana e sulle regioni del versante adriatico. Qualche nuvola tenderà a formarsi sulle coste tirreniche durante il pomeriggio con qualche isolato temporale sul Lazio. Cielo velato ma asciutto al meridione mentre avremo rovesci sparsi sulla Sardegna, in particolare sulla parte orientale dell'isola. Sulla Sicilia infine nuvolosità diffusa con piogge e temporali intensi che solamente in tarda serata tenderanno ad attenuarsi.