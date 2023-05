Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 maggio: le regioni a rischio A inizio settimana torna il maltempo. Per la giornata di domani, lunedì 8 maggio, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su tre regioni dell’Italia per rischio temporali e rischio idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Tornano maltempo e i temporali sull’Italia e per la giornata di domani, lunedì 8 maggio, è allerta meteo gialla su tre regioni per rischio temporali, idrogeologico e idraulico. L’inizio di settimana infatti sarà caratterizzato da una nuova instabilità meteorologica che porterà pioggia e temporali, localmente anche intensi, su diversi settori della Penisola, da nord a sud. Tutta colpa dell'assenza dell'alta pressione che favorirà il transito di diverse perturbazioni con condizioni di tempo molto instabile, associati a correnti di aria più fresca.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo e i fenomeni in atto, dunque la Protezione civile ha emesso per domani, lunedì 8 maggio un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo gialla su in Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia. Nel dettaglio, il bollettino nazionale delle allerte meteo-idro indica una allerta di ordinaria criticità per rischi temporali sulla Lombardia e la Sicilia, una allerta gialla per rischio Idrogeologico sulle medesime regioni e l’Emilia Romagna dove persiste inoltre anche un rischio idraulico a causa delle forti piogge e dell’alluvione dei giorni scorsi. che ha ingrossato i fiumi.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:Emilia Romagna: Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Meteo, le previsioni per domani 8 maggio

Le previsioni meteo per domani, lunedì 8 maggio, indicano che avremo al nord molte nubi fin dal mattino sulle aree alpine e prealpine con rovesci sparsi e locali temporali in estensione, nel corso del pomeriggio, alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto mentre sarà più asciutto altrove. Al centro e al sud cieli poco nuvolosi al mattino ma con addensamenti nel corso del giorno su Sardegna, Campania e Sicilia con possibilità di piogge sparse a fine giornata. Possibilità di isolati rovesci o temporali in Appennino nel pomeriggio.