Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 luglio: le regioni a rischio Per la giornata di martedì 4 luglio il Dipartimento di Protezione civile ha emesso una allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico che riguarda settori di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise e Trentino Alto Adige.

A cura di Susanna Picone

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Meteo, le previsioni per domani 4 luglio

La giornata di domani 4 luglio, secondo le previsioni meteo degli esperti de ilmeteo.it, sarà instabile da subito sui settori alpini con alcuni piovaschi sulle Dolomiti. Previsto qualche annuvolamento sui rilievi tra Marche e Abruzzo mentre dal pomeriggio saranno possibili temporali o rovesci sulle Alpi e poi dalla Pianura Padana occidentale verso quella orientale nel corso della serata e della notte. Tempo ancora un po’ instabile anche sugli Appennini, altrove sarà soleggiato.