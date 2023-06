Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 giugno: le regioni a rischio A causa delle piogge in arrivo, la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla su tre regioni italiani per rischio idrogeologico e per temporali: ecco l’elenco.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di pioggia sulle regioni dell'Italia centrale. Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 29 giugno, sono attesi temporali su alcuni territori per i quali la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla, cioè di ordinaria criticità.

Come si legge sul sito ufficiale del Dipartimento, l'allerta meteo per temporali è stata dichiarata per Abruzzo, Lazio e Umbria, mentre l'allerta meteo per rischio idrogeologico è stata emanata solo per l'Abruzzo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La Protezione civile ha deciso di diramare per domani, giovedì 29 giugno, un avviso di allerta meteo gialla su alcuni settori di due regioni italiane. Ecco, di seguito, l'elenco nello specifico:

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla):

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Le previsioni per domani, giovedì 29 giugno

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 29 giugno, temporali sono attesi non solo nelle regioni centrali dell'Italia ma anche al Nord, in particolare sui territori del Nord Est, dove ci saranno rovesci localmente forti. Poco nuvoloso al Sud, con qualche instabilità soltanto sulla Campania. Per quanto riguarda le temperature, dopo il passaggio dell'anticiclone africano, sono leggermente in diminuzione al Nord, più stazionarie al Meridione con le massime comprese tra i 27 e i 32 gradi.