video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 settembre: le regioni a rischio Allerta meteo gialla domani 28 settembre in nove regioni per temporali e rischio idraulico e idrogeologico, in gran parte al centro sud. La perturbazione che ha investito l’Italia, infatti, sabato si sposta sulle regioni centro-meridionali dove assisteremo a locali rovesci o temporali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora allerta maltempo sull'Italia anche per la giornata di domani, sabato 28 settembre. La Protezione Civile infatti ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una allerta gialla in nove regioni per temporali e rischio idraulico e idrogeologico, in gran parte al centro sud. Il maltempo infatti nel weekend si sposterà sempre di più verso le regioni meridionali portando instabilità diffusa e piogge.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha valutato per domani, sabato 28 settembre, una allerta meteo gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Umbria. Persiste il rischio idraulico in Emilia Romagna mentre è rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Molise e Provincia Autonoma di Bolzano. Nel dettaglio il bollettino delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 28 settembre

Per domani, sabato 28 settembre, le previsioni meteo indicano cielo coperto su Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna e Liguria, con rovesci sparsi e locali temporali ma in attenuazione dal pomeriggio. Nuvolosità irregolare anche su sud Toscana, Marche meridionali, Umbria, Lazio e Abruzzo con piogge e locali temporali in attenuazione serale. Nuvolosità più estesa al sud con piogge e locali temporali su Molise, Campania, Puglia settentrionale e sulle aree tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia.