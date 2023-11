Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 novembre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, martedì 28 novembre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla in sei regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria.

A cura di Davide Falcioni

Dopo un autunno con temperature anomale l'inverno sembra essere entrato nel vivo. Una nuova perturbazione arriverà sull'Italia e la sua parte più attiva investirà il Centro-Sud tra questa sera e domani mattina, con fenomeni localmente intensi. Il Nord sarà coinvolto più marginalmente, con una debole e veloce fase di neve nelle Alpi anche sotto i 1000 metri. Breve pausa mercoledì, poi giovedì nuova ondata di maltempo, ma con tempistica e traiettoria ancora da definire. L’evoluzione al momento più probabile suggerisce un coinvolgimento dapprima delle regioni settentrionali – con un carico più significativo di neve su Alpi e Prealpi (fino a quote relativamente basse sul Piemonte) – tra venerdì e le prime ore di sabato di quelle centro-meridionali.

In questo quadro la Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, martedì 28 novembre.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Umbria: Nera – Corno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Toscana: Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt

Umbria: Nera – Corno

Meteo, le previsioni per domani 28 novembre

Nel corso della notte e in mattinata tempo perturbato al Centro-Sud con precipitazioni diffuse, possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni localmente intensi e abbondanti su basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica, settori occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata. Al settentrione fenomeni più probabili nelle Alpi, in Valle d’Aosta (nevose a quote collinari) e all’estremo Nordest. Dal pomeriggio tendenza ad una generale attenuazione delle precipitazioni, con ampi rasserenamenti sulle regioni settentrionali, su Toscana, basso Adriatico e settori ionici. Temperature: minime in rialzo quasi ovunque, più sensibile al Centro-Sud, probabili gelate all’alba al Nord-ovest. Massime in lieve aumento ovunque.