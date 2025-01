video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 gennaio: le regioni a rischio La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per temporali e valutato per domani 27 gennaio una allerta meteo gialla su cinque regioni del nord per rischio idraulico e idrogeologico. Il bollettino delle allerte meteo per domani.

A cura di Antonio Palma

Pioggia e temporali tornano a colpire l'Italia interessando diverse regioni del Nord. Per questo la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per temporali e valutato per domani 27 gennaio una allerta meteo gialla su cinque regioni del nord per rischio idraulico e idrogeologico. Tutta colpa di una vasta area depressionaria di origine atlantica che nella giornata di lunedì raggiungerà rapidamente l’Italia, con intense correnti umide e instabili che impatteranno in particolare su Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale, determinando condizioni di persistente maltempo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile quindi ha valutato per la giornata di domani, lunedì 27 gennaio, allerta meteo gialla sul levante della Liguria, sui settori sud-ovest dell’Emilia-Romagna, sul nord della Toscana, sulla Lombardia nord-occidentale e sui settori nord-ovest del Veneto. L’avviso prevede dal mattino di domani, lunedì 27 gennaio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, specie settore di Centro-Levante, in estensione alla Toscana settentrionale e ai settori appenninici e occidentali dell’Emilia-Romagna. Dal pomeriggio-sera di domani, inoltre, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Lombardia, specie settori alpini e prealpini, in estensione al Veneto, specie settori centro-settentrionali. Tutte le allerte meteo di domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Le previsioni meteo per domani 27 gennaio

Per domani, lunedì 27 gennaio, le previsioni meteo indicano l'arrivo di una perturbazione da ovest che si abbatterà prima sulla Liguria, dove sono attesi notevoli accumuli di pioggia al suolo nel pomeriggio, e poi in estensione a Piemonte e Lombardia e al resto del nord e all'alta Toscana. I fenomeni temporaleschi più intesi attesi nel pomeriggio e in serata. Nel resto dell'Italia, invece, cielo sereno o poco nuvoloso tendente al velato dal pomeriggio.