Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 aprile: le regioni a rischio

A cura di Giorgia Venturini

Domani 27 aprile su gran parte dell'Italia sarà una giornata soleggiata con poche nuvole e piogge. La protezione civile però ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali su due regioni. Ecco quali sono le aree coinvolte.

Maltempo, allerta meteo gialla il 27 aprile: le regioni a rischio

La giornata di domani 27 aprile sarà caratterizzata dall’arrivo di una perturbazione nel Centro Italia. Per questo, sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha valutato per domani domenica 27 aprile allerta meteo gialla sulle regioni di Lazio e Umbria. Ecco nel dettaglio quali saranno le zone interessate:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA:

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Aniene

Umbria: Chiani – Paglia, Medio Tevere

Meteo, le previsioni per domani 27 aprile

Oggi sabato 26 aprile le condizioni meteo sono state caratterizzate da cieli sereni in gran parte del Paese. Da domani 27 aprile la tregua potrebbe già finire. Infatti nelle prime ore di domenica si avvicinerà una nuova perturbazione che porterà a una diffusa instabilità nel Centro Italia (per questo le allerte), al Nord-Ovest e in Sardegna. Potrebbero non mancare le precipitazioni anche sulle Alpi. Nella prima parte della prossima settimana l’instabilità continuerà ad interessare soprattutto il Centro-Sud.

Lunedì 29 aprile l'instabilità dovrebbe infatti riguardare più il Sud. Da martedì e mercoledì invece il cielo si rasserenerà anche qui, ma non è attesa l'alta pressione. Per capire quanto tempo ci metterà ancora la primavera ad arrivare veramente, bisognerà attendere i prossimi giorni.