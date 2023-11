Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 25 novembre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, sabato 25 novembre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali in cinque regioni italiane. Ecco quali sono.

A cura di Davide Falcioni

L'inverno bussa alle porte dell'Italia. Nel prossimo weekend infatti una perturbazione, l'undicesima di novembre, porterà una prima irruzione artica sul Mediterraneo centrale e in particolare sull’Italia, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove si concentreranno i maggiori effetti in termini di precipitazioni, con la comparsa della prima neve della stagione sull'Appennino anche sotto i mille metri. Sono attese anche forti raffiche, che al meridione potranno raggiungere intensità di tempesta, intorno ai 100 chilometri orari, accentuando la sensazione di freddo; le temperature subiranno un tracollo, con valori che in molti casi si porteranno al di sotto la media stagionale. Nel fine settimana, dunque, vivremo un primo assaggio d’inverno e, tra domenica 26 e lunedì 27, saranno possibili le prime gelate notturne significative in pianura al Centro-Nord.

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per domani, sabato 25 novembre.

Maltempo, allerta gialla domani, le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani, 25 novembre

Per la giornata di domani atteso un repentino peggioramento delle condizioni meteo sin dalle primissime ore della giornata, sul medio Adriatico e al Sud, con piogge, rovesci e locali temporali. Quota neve in netto calo sul versante adriatico dell’Appennino centrale sotto i metri metri, entro sera anche su quello meridionale, ma con fenomeni in esaurimento. In serata qualche nevicata a quote collinari (500-600 metri) tra Molise, Irpinia, nord della Basilicata e centro-nord della Puglia. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese. Temperature in calo ovunque.